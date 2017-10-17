17 октября 2017, 19:05Общество Чиновникам Пензенской области рассказали о здоровом образе жизни В здании пензенской областной библиотеки имени Лермонтова прошел обучающий семинар для глав муниципальных образований региона. Специалисты областного министерства здравоохранения рассказали чиновникам о том, как важно вести здоровый образ жизни.

Семинар о здоровом образе жизни, кое-кто из районных чиновников и глав сельских муниципалитетов парадоксально начал с перекура перед зданием областной библиотеки имени Лермонтова. Впрочем, большинство участников обучающего семинара областного министерства здравоохранения, подтвердили свою приверженность здоровому образу жизни.

«Стараюсь больше двигаться, даю себе физические нагрузки. Не всегда получается, но стараюсь придерживаться», - сказала заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева.

Глава администрации Вазерского сельсовета Иван Бешенов, участник четырех легкоатлетических марафонов, вообще сравнил работу чиновника с длинной дистанцией, где до финиша доходят только самые здоровые.

«Я считаю, что спорт закаляет и дает возможность быть всегда в строю», - отметил он.

Перед началом семинара о здоровье в фойе областной библиотеки всем желающим специалисты одного из медицинских центров города измерили артериальное давление, количество угарного газа в выдыхаемом воздухе, вычислили индекс массы тела. Также врачи рассказали чиновникам о факторах риска для здоровья муниципальных служащих. Среди них особо выделили стресс, перенапряжение глаз из-за чтения и заболевание, которое сами медики в шутку называют болезнью от хорошей жизни - лишний вес из-за малоподвижной работы при обильном питании.

«Это первый семинар обучающего плана для глав муниципальных поселений и образований Пензенской области. Мы его посвящаем обучению основам формирования здорового образа жизни. Своим личным примером они, надеюсь, с учетом полученных знаний, умений и навыков помогут сделать здоровее жизнь всех окружающих», - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

В ходе семинара перед главами муниципальных образований области с докладами выступили специалисты областного министерства здравоохранения. Главная идея, которую медики пытались донести до должностных лиц: спортивный и подтянутый глава сельской администрации - пример для сельчан.

Организаторы мероприятия сообщили, что обучающие семинары о здоровом образе жизни для районных чиновников будут регулярными.

Общество

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