25 января 2017, 12:01Общество Чиновника из Вадинского района наказали за неточные данные о доходах Муниципального служащего администрации Вадинского района Пензенской области привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки надзорные органы выявили факт представления им неполных сведений о доходах за 2015 год.

«В справке о доходах этого муниципального служащего не была указана сумма полученного ежемесячного пособия на обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет, а также ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет», - пояснили в пресс-службе.

В итоге мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Ранее губернатор Иван Белозерцев призвал добросовестно и внимательно заполнять сведения о доходах, в том числе это касается государственных и муниципальных служащих.

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