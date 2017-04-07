07 апреля 2017, 15:30Криминал Чиновницы попались на махинациях с ветхими квартирами в Чаадаевке В Пензенской области суд признал виновными в мошенничестве двух чиновниц - бывших заместителя начальника управления ЖКХ региона и главу администрации р.п. Чаадаевка.

По данным следствия, бывшая глава администрации Чаадаевки фиктивно зарегистрировала задним числом свою знакомую в аварийном доме, который должны расселять. Таким образом, женщина незаконно приобрела право на предоставление ей нового жилья стоимостью более 670 тысяч рублей в рамках программы по расселению и приватизировала квартиру.

В ноябре 2011 года чиновница вступила в сговор с замглавы УЖКХ вступили в преступный сговор.

«Согласно отведенным ролям, бывшая глава администрации р.п. Чаадаевка Городищенского района незаконно включила в муниципальную программу, предназначенную для переселения граждан из аварийного жилья, родственницу заместителя начальника управления ЖКХ области. В последующем женщине на основании подложных правоустанавливающих документов было предоставлено в собственность новое жилое помещение в Чаадаевке стоимостью 672 тысячи рублей взамен вышеуказанной ветхой квартиры», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Обе чиновницы возместили причиненный ущерб. Суд назначил бывшей главе администрации поселка наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, заместителю начальника УЖКХ области – два года лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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