Чиновницы попались на махинациях с ветхими квартирами в Чаадаевке

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 апреля 2017, 15:30Криминал
В Пензенской области суд признал виновными в мошенничестве двух чиновниц - бывших заместителя начальника управления ЖКХ региона и главу администрации р.п. Чаадаевка.
По данным следствия, бывшая глава администрации Чаадаевки фиктивно зарегистрировала задним числом свою знакомую в аварийном доме, который должны расселять. Таким образом, женщина незаконно приобрела право на предоставление ей нового жилья стоимостью более 670 тысяч рублей в рамках программы по расселению и приватизировала квартиру.
В ноябре 2011 года чиновница вступила в сговор с замглавы УЖКХ вступили в преступный сговор.
«Согласно отведенным ролям, бывшая глава администрации р.п. Чаадаевка Городищенского района незаконно включила в муниципальную программу, предназначенную для переселения граждан из аварийного жилья, родственницу заместителя начальника управления ЖКХ области. В последующем женщине на основании подложных правоустанавливающих документов было предоставлено в собственность новое жилое помещение в Чаадаевке стоимостью 672 тысячи рублей взамен вышеуказанной ветхой квартиры», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Обе чиновницы возместили причиненный ущерб. Суд назначил бывшей главе администрации поселка наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, заместителю начальника УЖКХ области – два года лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
07 апреля 2017, 19:44В Пензе пришла пора субботников
07 апреля 2017, 19:41В Пензе православные верующие встретили Благовещение
07 апреля 2017, 19:31В Пензе на ул. Мира может появиться еще один сквер
07 апреля 2017, 19:23В Пензе сдали ЕГЭ по литературе по новым правилам
07 апреля 2017, 19:03В Пензе задержали трех закладчиков наркотиков
07 апреля 2017, 17:55Пензенцы выиграли первенство России по спортивной гимнастике
07 апреля 2017, 17:34На ул. Ленина загорелся «МАЗ»
07 апреля 2017, 17:01Спасатели сняли двоих рыбаков со льдины на Сурском водохранилище