Чиновница в Кузнецком районе хотела подкупить полицейского

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31 января 2017, 17:57Криминал
В Кузнецком районе Пензенской области глава сельской администрации обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому.
По версии следствия, в Евлашево оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции проводил проверку в отношении местного главы администрации.
«В ходе проверки был выявлен факт незаконной регистрации чиновницей ее родственника в жилом помещении, принадлежащем иному лицу», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Женщина предложила полицейскому в качестве взятки 20 тыс. руб., чтобы избежать возможного привлечения ее к уголовной ответственности.
Полицейский взятки не принял, женщина была задержана. Все подробности инцидента устанавливаются. Расследование продолжается.
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