Четыре игрока пензенской «Лагуны-УОР» могут войти в состав сборной России

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11 октября 2017, 19:47Спорт
Четыре игрока пензенской «Лагуны-УОР» могут войти в состав юниорской сборной России по мини-футболу на Юношеских Олимпийских играх. Соревнования пройдут в октябре 2018 года в Аргентине.
Возможно, именно сестры Катя и Маша Самойловы станут участницами юниорской сборной России по мини-футболу в Юношеских Олимпийских играх 2018 года. Близняшки занимаются спортом семь лет. За это время девушки добились высоких результатов, став одними из ведущих игроков «Лагуны-УОР».
«Тренеры говорили, что мы попадем. Будем еще усерднее тренироваться, чтобы добиться того, чего мы хотели», - рассказали они.
Вместе с сестрами в юниорскую сборную России по мини-футболу могут попасть еще два игрока местного клуба - Яна Зимирова и Екатерина Енина. По словам президента «Лагуны-УОР» Виталия Антонова, выбор футболисток пензенского клуба не случаен.
«У нас - молодежный коллектив, но футболистки имеют большую игровую практику», - сказал президент мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.
Пока что тренировки у девушек проходят в обычном режиме. Сейчас тренер «Лагуны-УОР» Юрий Новиков планирует увеличить количество часов для подготовки будущих олимпийцев.
«Больше стали бить по воротам из разных дистанций», - отметил он.
Через несколько дней женская команда отправится на десятый розыгрыш женского кубка России по мини-футболу. В Орле «Лагуна-УОР» сыграет в групповом турнире.
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