Четвероногий Дон Жуан. Пензенцы пытаются спасти любвеобильного пса

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали историю собаки в группе соцсети «ВКонтакте».



«Давайте знакомиться с Вульфом-Беглецом. У парня - венерическая саркома, а так как он очень любвеобильный, то приехал к нам на лечение, чтобы не заразить всех собак Богословки. Во вторник его кастрировали, а когда он отошел от наркоза и понял, что теперь его любовные похождения закончились, обиделся и сбежал. Хорошо, что его удалось быстро найти. Теперь Вульфа ждет несколько химиотерапий и капельниц», - написали они.

О том, как помочь четвероногому Дон Жуану побороть страшную болезнь, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».