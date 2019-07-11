Четвероногий Дон Жуан. Пензенцы пытаются спасти любвеобильного пса

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 июля 2019, 12:03Общество
Пензенские волонтеры рассказали в Сети о песике со страшной заразной болезнью.
Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали историю собаки в группе соцсети «ВКонтакте».
«Давайте знакомиться с Вульфом-Беглецом. У парня - венерическая саркома, а так как он очень любвеобильный, то приехал к нам на лечение, чтобы не заразить всех собак Богословки. Во вторник его кастрировали, а когда он отошел от наркоза и понял, что теперь его любовные похождения закончились, обиделся и сбежал. Хорошо, что его удалось быстро найти. Теперь Вульфа ждет несколько химиотерапий и капельниц», - написали они.
О том, как помочь четвероногому Дон Жуану побороть страшную болезнь, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 июля 2019, 13:36Пензенец изуродовал дорогу для парковки на газоне - очевидец
11 июля 2019, 13:04Председатель комитета СовФеда оценил благоустройство Пензы
11 июля 2019, 12:34Губернатор поделился видео восстановления танка Т-34
11 июля 2019, 12:03Четвероногий Дон Жуан. Пензенцы пытаются спасти любвеобильного пса
11 июля 2019, 11:33Для пензенских инвалидов провели мастер-класс по настольным играм
11 июля 2019, 11:02За рулем – подросток. В ГИБДД прокомментировали аварию в Богословке
11 июля 2019, 10:32В мэрии Пензы обсудили подготовку к зиме и проблемы с водой
11 июля 2019, 10:01В Богословке жестко столкнулись две легковушки. ВИДЕО