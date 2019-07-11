11 июля 2019, 12:03Общество

Четвероногий Дон Жуан. Пензенцы пытаются спасти любвеобильного пса

Пензенские волонтеры рассказали в Сети о песике со страшной заразной болезнью.

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали историю собаки в группе соцсети «ВКонтакте».

«Давайте знакомиться с Вульфом-Беглецом. У парня - венерическая саркома, а так как он очень любвеобильный, то приехал к нам на лечение, чтобы не заразить всех собак Богословки. Во вторник его кастрировали, а когда он отошел от наркоза и понял, что теперь его любовные похождения закончились, обиделся и сбежал. Хорошо, что его удалось быстро найти. Теперь Вульфа ждет несколько химиотерапий и капельниц», - написали они.

О том, как помочь четвероногому Дон Жуану побороть страшную болезнь, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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