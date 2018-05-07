Четверо воспитанников «Дома Вероники» смогут ходить

Четверо студентов пензенского «Дома Вероники» через месяц смогут встать с инвалидных кресел и пойти. Чтобы дать возможность подняться на ноги ребятам и завершить курс реабилитации, необходима помощь.

Об этом на своей страничке в Facebook написала создатель проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова.

«Друзья, у нас потрясающие новости: через месяц четверо студентов «Дома Вероники» должны пойти своими ногами. Это стало возможно благодаря интенсивным, ежедневным занятиям на базе нашего активного пансиона с руководителями центра «Реабилитации и здоровья». Я думаю, не стоит говорить о том, как важна усиленная физическая нагрузка для наших ребят, сейчас возможность улучшить свое состояние появилось у всех студентов», - сообщила она.

Чтобы завершить курс для десяти ребят, необходимо собрать 60 тысяч рублей. Мария Львова-Белова просит неравнодушных граждан помочь собрать средства.

«Подумать только, пансион «Дом Вероники»,который планировался как постоянное место жительство наших ребят, должен выпустить их, да еще и на своих ногах! Помогите нам», - написала она в соцсети.

О том, как помочь, можно узнать по ссылке.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».