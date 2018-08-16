Четверо пензенцев развернули флаг с портретом Загоскина на Эльбрусе

Участники экспедиций, посвященных 210-летию со дня рождения великого русского первопроходца Лаврентия Загоскина, поделились впечатлениями. На заседании регионального экспедиционного центра отделения Русского географического общества состоялась торжественная передача флагов и церемония награждения туристов.

Четверо пензенцев развернули стяг с портретом путешественника на вершине Эльбруса. Загоскин в свое время открыл и описал самую высокую гору России - Мак-Кинли, а после продажи Аляски ее место занял Эльбрус.

«Мы решили взойти на восточную сторону и водрузить этот стяг именно на ней, чтобы Лаврентий Загоскин оказался на самой вершине бывшей Российской Империи», - сказал участник экспедиции Александр Климов.

Непростое восхождение посвятили 210-летию со дня рождения исследователя. Самым молодым участником экспедиции стал Сергей Сивенков. Он впервые опробовал свои силы в экстремальном туризме.

«Фотографии с экспедиции, конечно, не передадут той атмосферы. На высоте 3000 метров был теплый, свежий воздух и очень красиво. Когда поднялись на 4500 метров, стала болеть голова, и организм испытал сильные нагрузки, не передать словами», - рассказал он.

В рамках проекта «Возвращение к родным берегам» уже другая группа из 14 пензенских туристов впервые совершила сплав по малоизученной реке Андома на катамаранах и байдарке. Уникальная природа русского Севера схожа с природой Аляски, исследованию которой посвятил свою жизнь Лаврентий Загоскин. Однако пензенцам было некогда любоваться дикими местами.

«Из-за жары уровень воды упал, и мы практически тащили катамараны, а они весят по полторы тонны, поэтому тяжело пришлось. Нигде не видел таких осин, полтора метра обхват», - рассказал участник экспедиции Александр Игнатьев.

Активисты сделали вывод, что идеальное время для сплава по реке Андома - весна. А потому принято решение организовать повторную экспедицию на вологодскую землю в 2019 году во время большой воды.