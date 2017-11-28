Четверо мужчин попали в больницу после ДТП в Мокшанском районе

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28 ноября 2017, 16:34Происшествия
Появились подробности аварии, которая произошла ночью 28 ноября в Мокшанском районе Пензенской области.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось в половине второго ночи на 26-м километре дороги «Мокшан – Нечаевка – Отрадный». Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» врезался в дорожное ограждение, после чего машина опрокинулась в кювет.
В результате аварии пострадали водитель и трое мужчин, которые находились в салоне легковушки. Все они с травмами доставлены в больницу.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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