Чесотка и ушной клещ. Пензенцы борются с недугами измученного котика

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08 июля 2019, 11:34Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о тяжелой судьбе котика.
Волонтеры пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что хозяева бросили котика в Чемодановке.
«Конечно, откровенно говоря, сложно назвать таких людей хозяевами, ведь котейку никто не лечил, он был брошен на произвол судьбы давно. У Чедера - чесотка и запущенный ушной клещ. Ему понадобятся несколько обработок, специальный корм для кожников, кастрация, вакцинация и пара месяцев ухода, чтобы обрасти новой шерсткой и победить недуг», - добавили они.
Подробнее о судьбе котика и о том, как ему помочь, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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