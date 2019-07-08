08 июля 2019, 11:34Общество

Чесотка и ушной клещ. Пензенцы борются с недугами измученного котика

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о тяжелой судьбе котика.

Волонтеры пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что хозяева бросили котика в Чемодановке.

«Конечно, откровенно говоря, сложно назвать таких людей хозяевами, ведь котейку никто не лечил, он был брошен на произвол судьбы давно. У Чедера - чесотка и запущенный ушной клещ. Ему понадобятся несколько обработок, специальный корм для кожников, кастрация, вакцинация и пара месяцев ухода, чтобы обрасти новой шерсткой и победить недуг», - добавили они.

Подробнее о судьбе котика и о том, как ему помочь, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 43

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ