Чесотка и ушной клещ. Пензенцы борются с недугами измученного котика

Волонтеры пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что хозяева бросили котика в Чемодановке.

«Конечно, откровенно говоря, сложно назвать таких людей хозяевами, ведь котейку никто не лечил, он был брошен на произвол судьбы давно. У Чедера - чесотка и запущенный ушной клещ. Ему понадобятся несколько обработок, специальный корм для кожников, кастрация, вакцинация и пара месяцев ухода, чтобы обрасти новой шерсткой и победить недуг», - добавили они.

Подробнее о судьбе котика и о том, как ему помочь, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».