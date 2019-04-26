26 апреля 2019, 17:06Происшествия

Черный дым на Пенза-3 взволновал горожан

Пензенцы заметили черные клубы дыма, которые появились днем 26 апреля в районе железнодорожной станции.

«Пенза-3, что-то горит», - написал подписчиук группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России соощили, что загорелись шпалы на улице Пархоменко. Именно от них и шел дым, который заметили горожане. Информация о возгорании поступило в ведомство в 10.30, на место выехало два пожарных расчета и восемь человек личного состава. На время публикации, они еще работали на месте происшествия.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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