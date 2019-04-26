Черный дым на Пенза-3 взволновал горожан

«Пенза-3, что-то горит», - написал подписчиук группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России соощили, что загорелись шпалы на улице Пархоменко. Именно от них и шел дым, который заметили горожане. Информация о возгорании поступило в ведомство в 10.30, на место выехало два пожарных расчета и восемь человек личного состава. На время публикации, они еще работали на месте происшествия.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам, пишет ИА «Пенза-Пресс».