Через неделю с ул. Кирова откроется вид на Спасский собор

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11 сентября 2018, 17:08Общество
11 сентября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание, в ходе которого посетил несколько объектов города.
Так, мэр осмотрел территорию вокруг Спасского собора. В настоящее время там демонтируют хозпостройки, чтобы сделать проход к храму с улицы Кирова. Планируется, что будет построена лестница, ведущая на улицу Белинского.
Подрядчик заверил проверяющих, что все постройки снесут через неделю, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Кроме того, Виктор Кувайцев осмотрел места разрытий теплосетей, а также дом на улице Крупской, где произошел взрыв бытового газа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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