Через неделю с ул. Кирова откроется вид на Спасский собор

11 сентября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание, в ходе которого посетил несколько объектов города.

Так, мэр осмотрел территорию вокруг Спасского собора. В настоящее время там демонтируют хозпостройки, чтобы сделать проход к храму с улицы Кирова. Планируется, что будет построена лестница, ведущая на улицу Белинского.

Подрядчик заверил проверяющих, что все постройки снесут через неделю, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, Виктор Кувайцев осмотрел места разрытий теплосетей, а также дом на улице Крупской, где произошел взрыв бытового газа, пишет ИА «Пенза-Пресс».