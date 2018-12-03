Чемпион Европы по слалому на роликах провел в Пензе мастер-класс

В Пензу приехал чемпион Европы и России по слалому Роман Гордин. На базе ролледрома в Комсомольском парке он провел занятие для начинающих спортсменов. Для них это стало настоящим событием. Ведь звание чемпиона Европы носят только два российских спортсмена.

От «змейки» и «восьмерки» - к более сложным элементам «монолайну», «крискроссу», «гребвайну». Это стандартный набор одной из дисциплин роллер-спорта «фристайл слалома». Необходимые атрибуты для катания, конечно, помимо роликов, - конусы. По правилам, их выставляют, образуя три параллельные дорожки, на которых роллер показывает индивидуальную программу. Как сделать все четко и красиво, правильно по технике и стилю и не заработать штрафных очков - это юным пензенским спортсменам впервые показал чемпион Европы и России по слалому.

«В роллер-спорте - множество дисциплин. Мы рассматриваем одну из самых интересных - «стайл-слалом», он недавно стал официальным и востребованным, поэтому по всей России сейчас проходят мастер-классы. Это совокупность танца, как в фигурном катании, и исполнения технических элементов, таких как балансирование на одном колесе, вращения и развороты», - рассказал Роман Гордин.

Для российских юных роллеров чемпион Европы, как для начинающих футболистов Игорь Акинфеев или Артем Дзюба. Приезд такого спортсмена - настоящий подарок, вдохновение и для многих возможность выучить новые элементы, получить шанс победить в предстоящих соревнованиях.

«Мы накатывали трюки, было очень много полезных упражнений, которые мы будем использовать. Здорово, что приезжают такие люди, это огромный опыт», - сказала участница мастер-класса Александра Жулимова.

Между тем, роллер-спорт во всем мире с каждым годом набирает популярность. Он входил в шорт-лист претендентов на включение в программу Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов. Представители этого вида спорта надеются, что скоро он все-таки станет олимпийским, а пока делают все для того, чтобы как можно больше детей встали на роликовые коньки.

«Стараемся наработать методическую базу преподавания. За последние два года наша школа получила колоссальное развитие, стало больше детей заниматься, дважды проводили соревнования федерального уровня, и они рискуют стать ежегодными», - рассказала президент федерации роллер-спорта Пензенской области Ольга Приписанцева.

Ближайшие соревнования, которые ждут пензенских роллеров, пройдут сразу же после январских каникул (0+). А перед этим региональная федерация роллер-спорта планирует провести для спортсменов новогодние сборы, куда пригласят лучших роллеров России.