Чемодановку ждут большие перемены

В селе Чемодановка началась реализация июньских поручений губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Кроме того, выходит на новый этап программа благоустройства по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Чемодановке благоустроят дворовые территории многоквартирных жилых домов. Это стало возможно благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

«Это долгосрочная программа. Благоустройство дворовых и общественных территорий продлится до 2025», - рассказал и. о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов.

Сейчас в центре Чемодановки идет благоустройство парка. Основные работы на открытой территории зона отдыха уже завершены, остается привести в порядок аллею. Специалисты выравнивают территорию под велодорожки и пешеходные тропинки.

«Это очень здорово, для детей - вообще незаменимо, и взрослые отдыхают, семьями гуляют», - сказала жительница Чемодановки Тамара Малыхина.

Рядом с парком на улице Фабричная завершается укладка асфальта. Теперь там предстоит положить укрепляющий слой дорожного полотна и сделать примыкающие к домам съезды. Благоустройство проходит не только в центре села. По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева будут отремонтированы улицы Заречная и Кузнецова. Уже составлена проектно-сметная документация. Кроме того, решаются вопросы освещения улиц и водоснабжения.

«Уже началась прокладка водопровода на улице Заречной. Там башню ставят. Потом будут работы по реконструкции здания КНС [канализационной насосной станции]. Ремонт уже начался», - рассказала депутат комитета местного самоуправления Чемодановского сельсовета Диана Николаенкова.

Кипят строительные работы и в школе, где к 1 сентября завершится ремонт. В планах - возведение нового учебного заведения, ведь село расширяется, а значит, с каждым годом растет число ребят, поступающих в первый класс.