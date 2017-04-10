10 апреля 2017, 17:55Общество Чем заняться в Пензе на выходных и не только С наступлением весны и приближением лета, люди выходят из зимней спячки и пытаются найти, чем бы интересным занять себя в свободное время. Здесь собраны несколько идей, как провести время весело и с пользой в родном городе.

Итак, любителям культурных мероприятий есть из чего выбрать. Например, 9 апреля в арт-клубе «Ламповая Голова» состоится большой сольный концерт (16+) московской джазовой группы Amber Sept. Amber Sept известны своими динамизмом и яркостью в современном джазе. Поэтому, если вы являетесь поклонником данного стиля музыки, то вам точно следует посетить это мероприятие.

Еще один концерт (12+), на который стоит обратить внимание, состоится 20 апреля в пензенской филармонии. Всемирно известный итальянский органист Джанлуки Либертуччи представит пензенцам два незабываемых органных концерта.

С приближением мая, военная тематика становится все более актуальной, поэтому Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого предлагает вниманию жителей города «Выставку перемен» (0+). Здесь вы сможете увидеть картины художников Ленинградской школы живописи, которые творили непосредственно в послевоенное время. Выставка открывается 1 апреля.

Если же вы хотите не только посмотреть на объекты искусства, но и приобрести что-нибудь для себя или обновить интерьер свежими и интересными вещами, вам следует заглянуть в мастерскую «Воображариум», которая при поддержке Ремесленной палаты Пензенской области приглашает на выставку-продажу «Русская весна» (0+). Несмотря на название выставки, здесь можно будет посмотреть и приобрести экспонаты не только в российском стиле, но и многое другое.

7 апреля Александр Цвелик проведет лекцию «История мирового искусства. Греция» (0+), где вы сможете не только обогатить свои знания о древней скульптуре, но и узнать, как же все-таки правильно ее рассматривать и понимать.

После трудной и напряженной недели многие захотят расслабиться не только физически, но и морально. Тех, кто хочет найти внутреннюю гармонию, а также развить свою духовность, Александр Васючкин приглашает на свой семинар ﻿ (16+)﻿, где он поделится секретами специальных практик. Не забудьте предварительно записаться. Семинар состоится 9 апреля.

Пензенцы, ведущие активный образ жизни, также имеют широчайший выбор увлекательных мероприятий. Так, любители страйкбола могут присоединиться к сборной игре, которая будет проходить 9 апреля в Лазертаге «Лига» ﻿ (16+)﻿.

Тем, кто хочет не только повеселиться, но и попробовать что-то новое и необычное, можно записаться на йогу в гамаках или аэройогу. Эта необычная разновидность йоги имеет множество преимуществ, среди которых - повышение мышечного тонуса, улучшение памяти и стрессоустойчивости и многие другие. Занятия начинаются 4 апреля в студии «5 стихий» ﻿ (16+)﻿.

Все мы заметили, что в последнее время так называемые квесты стали очень популярными, и наш город не является исключением. Если вы любитель подобного рода мероприятий или, наоборот, никогда не участвовали, но хотите попробовать, их в Пензе более чем достаточное количество. Так, например, 7 апреля состоится «Бегство через Атлантику» ﻿ (16+)﻿, 28 апреля – «Где-то на Диком Западе» ﻿ (16+)﻿, а 5 мая – «Тень Фараона» ﻿ (16+)﻿.

Конечно, мы не можем обойти стороной геймеров. 15 апреля в Cyber-Club «New Wave» начинается турнир по DOTA-2. Принять участие могут как сформированные команды, так и соло-игроки ﻿ (12+)﻿.

Если же, прочитав все это, вы поняли, что не готовы покидать дом на выходных и просто хотите завернуться во что-нибудь удобное и полностью расслабиться, не отчаивайтесь – и на этот случай у нас есть для вас несколько идей.

В современном мире технологий и интернета не составит никакого труда найти мастер-классы на любой вкус, будь то оригами, домашнее производство свечей или пивоварение, или даже организовать дружеский чемпионат по интеллектуальной игре, не выходя из дома.

В любом случае мы надеемся, что каждый из наших читателей сможет подобрать что-нибудь на свой вкус и провести свое свободное время весело, интересно и с пользой.

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