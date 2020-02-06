Челябинец украл у пензячки гараж на глазах у ее сына

06 февраля 2020, 15:37Криминал
В Пензе вынесли приговор жителю Челябинской области, который украл гараж и сдал его на металлолом.
Установлено, что 19 августа челябинец договорился с двумя мужчинами демонтировать гараж, расположенный в ГСК «Орбита». При этом он показал им поддельные документы, которые якобы свидетельствовали о том, что он – собственник. На следующий день мужчины разрезали металлическую конструкцию на части и сдали в пункт приема за 17 374 рубля.
Сын настоящей хозяйки имущества в этот момент находился на территории кооператива в своем гараже. Он услышал шум и вышел посмотреть.
«Мужчина увидел, как автомашина-манипулятор провозит распиленный металлический гараж, по цвету крыши понял, что это конструкция принадлежит его матери. Он подошел к месту расположения гаража, но его там не было», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Житель Челябинска показал пензенцу договор купли-продажи, сказав, что теперь он принадлежит ему. Но мужчина все же вызвал полицию, а злоумышленник сбежал и в тот же день уехал в Иваново.
Негодяя разыскали. Выяснилось, что он несколько раз был судим, а также является наркоманом – стоит на учете у врача.
Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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