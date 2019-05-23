Чебоксары передали Пензе театральную эстафету

Пенза встретила символ крупнейшего события Года театра. На сцене областного театра драмы состоялась торжественная церемония передачи статуэтки, изготовленной специально к марафону. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны - Калининграде. В культурной эстафете длиною в 12 месяцев примут участие все регионы страны.

«Два дня назад мы встречали этот символ в Чебоксарах, а сегодня находимся в славном городе Пензе и передаем вам театральную эстафету», - сказал и. о. заместителя начальника отдела этноконфессиональных отношений министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Кирилл Павлов.

Театральную эстафету передал Чувашский государственный театр оперы и балета. Марафон, в котором участвуют все регионы страны, стартовал в январе во Владивостоке.

«Главное - что в течение года российский зритель и театралы увидят практически все наши не только столичные, но и региональные театры, это замечательно, гениальная идея», - отметил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков.

Трехдневные гастроли театра из Чувашии начались в Пензе с передачи символа. Его актеры покажут «Спящую красавицу» (0+) Чайковского и «Золушку» (0+) Прокофьева, а первым спектаклем стал балет Федора Васильева «Сарпиге» (0+), поставленный по мотивам чувашской сказки.

Передать культурную эстафету готовится пензенский драматический театр. Уже 25 мая актеры отправятся в Саратов. На сценах ТЮЗа и академического театра драмы покажут постановки «Приключения Бонифация» (0+), «Ромео и Джульетта» (12+) и документальный спектакль проекта «Из-под пера» под названием «Хорошая» (18+). К слову, все билеты уже проданы.