Часть Засечного могут присоединить к Пензе

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26 декабря 2018, 16:07Общество
Часть территории Засечного сельсовета в будущем могут присоединить к Пензе. Такую возможность не исключил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, отвечая на вопрос во время пресс-конференции 26 декабря.
Представитель «Российской газеты» Наталья Саванкова поинтересовалась, как глава региона относится к идее создания агломераций - объединения нескольких городов в крупные муниципальные образования.
Иван Белозерцев ответил, что, действительно, такая тенденция есть, и предпосылки к этому существуют и в Пензенском регионе.
«Например, есть Спутник в Засечном. Он находится в черте города практически, там активно строятся объекты соцкультбыта. Какая это сельская территория? Не исключена возможность, что мы вернемся к вопросу о принадлежности этой территории. Нужно думать об этом. Но перед тем, как принимать подобное решение, надо обязательно провести публичные слушания», - подчеркнул губернатор.
Он также добавил, что население Пензы для участия в ряде федеральных программ должно составлять не менее 0,5 млн человек.
Вопрос создания агломераций рассматривается и в отношении других районов области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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