Часть склона у Ростка в Пензе задействуют по амфитеатр

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02 ноября 2017, 12:04Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 2 ноября провел выездное совещание на набережной Суры.
Сейчас на объекте бетонируют основание прогулочной зоны, мостят ее гранитной плиткой. Работы планируется завершить до 15 ноября. На остальных участках ведут подготовительные работы.
Также смонтировали бетонную георешетку на склоне со стороны Бакунинского моста. Часть склона с обеих сторон от Ростка задействуют под амфитеатр.
«Участники совещания обсудили расчистку русла Суры. Было принято решение начать подготовку документации, чтобы до 1 мая 2018 года осуществить расчистку в створе Бакунинского и подвесного мостов», - сообщает пресс-служба горадминистрации.
Осмотрев объект, Виктор Кувайцев распорядился отгородить смотровую площадку у Ростка от строительной, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Впереди - большое событие, 7 ноября будет вскрыта капсула с посланием потомкам, необходимо обеспечить безопасность людей», – подчеркнул он.
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