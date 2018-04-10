Часть семей с ул. Кулибина, 10 переселят в общежитие на ул. Антонова

Губернатор Иван Белозерцев осмотрел общественные территории Пензы, в том числе - набережную и будущий этнопарк, и принял решение о передаче в маневренный фонд Пензы 24 помещений в здании общежития на улице Антонова. Их предоставят собственникам квартир с ул. Кулибина, 10. Сейчас 68 человек временно разместили в санатории имени Володарского.

Губернатору не понравилась уложенная плитка на нижнем уровне набережной. В отличие от рисунка, который широко демонстрировали пензенцам, она выглядит блекло и в реальности явно далека от грез архитекторов.

«На схеме вы мне показываете одно, в серых цветах, по-пензенски. Что мы утверждали? Какой проект? Привозите гранит. Пусть меняют, делайте, как нарисовали», - поручил Иван Белозерцев.

Плиты на соединении двух уровней набережной и вовсе местами не выдержали недолгого испытания временем и весенними водами. Губернатор поручил ответственным ведомствам быть особенно внимательными при работе с подрядчиками.

На реконструкцию набережной реки Суры выделили 100 миллионов рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». На эту сумму до конца 2018 года планируют закончить амфитеатр, сходы к воде и освещение. Но места, которые будут привлекать туристов, намечено сделать не только в центре Пензы, но и в отдаленных районах. Иван Белозерцев обсудил обустройство этнопарка в парке «Семейный». Там построят четыре деревни - русскую, татарскую, мордовскую и чувашскую.

В ходе объезда обсудили куда переселить людей из аварийного дома на ул. Кулибина 10, на прошлой неделе у здания которого обрушилась кровля и часть стены. Мэрия переселила людей в срочном порядке. Однако квартир из городского маневренного фонда хватило не всем. 68 человек пришлось временно разместить в санатории имени Володарского. В ближайшем будущем их планируют переселить в общежитие одного из пензенских колледжей на улице Антонова.

«В ближайшее время передадим 24 помещения муниципальному образованию, а оно передаст их людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации в связи с аварийностью дома. Главная задача - сделать все, чтобы они не оказались на улице», - сказал губернатор.

Здание на Антонова решили использовать с максимальной эффективностью, глава региона предложил рассмотреть возможность обустройства на первом этаже дома ясельной группы на 20 детей. Также Иван Белозерцев заверил, что для оставшихся семей с Кулибина, 10 муниципалитет постарается изыскать в своем маневренном фонде дополнительные комнаты.