Центробанк предостерег от вбросов негатива по «Югре»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 июля 2017, 11:53Экономика
«Любые комментарии, вброс информационный, которые появляются на рынке, они, конечно, преждевременны и опасны», - заявил зампред ЦБ В. Поздышев, комментируя напряженную ситуацию, которую нагнетают вокруг банка «Югра» многие средства массовой информации.
Зампред призвал всех набраться терпения и подождать резолюции временной администрации, которая находится в банке «Югра» с прошлого понедельника. Зампред пояснил, что ВА должна свести баланс по всем филиалам банка (их 7 шт), на это может уйти довольно времени.
С ним солидарен и г-н Тулин, также один из руководителей ЦБ. В своем интервью Коммерсанту, он также посоветовал всем дождаться результатов обследования АСВ.
19 июля 2017, 12:33В Шемышейском районе отец отсидит 10 суток за невыплату алиментов
19 июля 2017, 12:03У пензенской бабушки из шкафа вытащили 350 тысяч рублей
19 июля 2017, 11:53Центробанк предостерег от вбросов негатива по «Югре»
19 июля 2017, 11:36В Пензе предприятия вернули 182 млн рублей долгов по зарплате
19 июля 2017, 11:04В Пензе иномарка через две сплошные проехала на «красный»
19 июля 2017, 10:36Появилось видео с места страшного ДТП на пр. Победы в Пензе
19 июля 2017, 10:03На пензенские дороги 19 июля вышли 34 ремонтные бригады
19 июля 2017, 09:45В Терновке столкнулись «Лада» и Ford, есть пострадавшие