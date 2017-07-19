19 июля 2017, 11:53Экономика Центробанк предостерег от вбросов негатива по «Югре» «Любые комментарии, вброс информационный, которые появляются на рынке, они, конечно, преждевременны и опасны», - заявил зампред ЦБ В. Поздышев, комментируя напряженную ситуацию, которую нагнетают вокруг банка «Югра» многие средства массовой информации.

Зампред призвал всех набраться терпения и подождать резолюции временной администрации, которая находится в банке «Югра» с прошлого понедельника. Зампред пояснил, что ВА должна свести баланс по всем филиалам банка (их 7 шт), на это может уйти довольно времени.

С ним солидарен и г-н Тулин, также один из руководителей ЦБ. В своем интервью Коммерсанту, он также посоветовал всем дождаться результатов обследования АСВ.

Экономика

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