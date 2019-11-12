Централизованная поездка на матч пензенского «Дизеля» в Тольятти отменена

Болельщики хоккейного клуба «Дизель» не смогут централизованно отправиться в Тольятти на матч против «Лады».

Представители пензенской команды хотели набрать группу, чтобы арендовать автобус и купить сразу несколько билетов на выездную игру. Болельщикам пришлось бы заплатить не более 500 рублей за трансфер и вход на стадион.

Однако собрать достаточное количество заявок, даже объявив об этом заранее, не получилось.

«Будний день, был риск, что мало людей поедет», - объяснили корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе «Дизеля».

Опасения оправдались. Добираться до Самарской области тем, кто все-таки хочет посетить игру, придется самостоятельно. Матч состоится в среду, 13 ноября, в 18 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».