Центр встал. На ул. Кирова притерлись два автобуса

07 февраля 2020, 11:34Происшествия
В Пензе на улице Кирова утром 7 февраля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что автобусы столкнулись примерно в 8:50 напротив дома №24А.
«В сторону Центрального рынка полностью перекрыто движение. Объезжаем по встречной полосе. Пробка – просто гигантская, от улицы Лермонтова», - добавил автор поста.
Официальной информации нет.
Инспекторы просят пензенцев управлять авто внимательно. Они настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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