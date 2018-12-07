Центр Пензы перекроют из-за Губернаторской елки

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07 декабря 2018, 11:02Общество
В Пензе на время проведения новогоднего мероприятия 28 декабря изменится схема организации дорожного движения.
Так, 28 декабря в драматическом театре пройдет Губернаторская елка (0+).
Чтобы обеспечить безопасность ее участников, перекроют движение транспорта по улице Бакунина: от ул. Кирова до ул. Володарского. Ограничения будут действовать с 6.00 до 16.00, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Также в это время нельзя будет припарковать на этом участке свой автомобиль, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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