Центр Кузнецка приобретет в 2019 году современный облик

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29 января 2019, 19:36Общество
Центр города Кузнецка Пензенской области в 2019 году приобретет современный облик. На преображение улиц и скверов будет направлено более 100 миллионов рублей. Они достались городу за победу во всероссийском конкурсе проектов «Благоустройство малых городов России». Подготовка к предстоящим работам идет по плану. Основные этапы ремонта обсуждают на публичных слушаниях.
По задумке местных властей, благоустройство территории включает в себя десяток составляющих. В частности, предусмотрена организация велопарковок и устройство вечерней подсветки деревьев на аллее вязов.
Согласно схеме, фасады исторических зданий на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской также будут подсвечены, а вдоль проезжей части обустроят линейные парковки.
Кроме того, масштабное благоустройство коснется пространства в периметре улиц Белинского и Московской.
«Планируется устройство тротуаров, плиточного покрытия, ограждения при входе на территории жилых домов, пандусов, парковочных мест и наружного освещения, установка нового бордюрного камня, ограждений проезжей части на перекрестах, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм, монтаж системы ливневой канализации», - рассказала начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Кузнецка Людмила Абрамова.
Проект благоустройства уже прошел стадию публичного обсуждения. Ведется подготовка к началу работ. Все должно быть выполнено ни больше, ни меньше - идеально, поэтому пока еще не поздно обсудить все возможные варианты. Своими мнениями и замечаниями с властями делятся руководители строительных организаций, муниципальных предприятий, общественных образований.
«Сегодня мы пригласили коллег, чтобы совместно, в соответствии с графиком, который был подписан с правительством области и Министерством строительства Российской Федерации, обсудить проект технического задания, на основе которого будет отобрана подрядная организации для выполнения работ», - рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Проектом предусмотрен единый стиль облагораживания центральных улиц. Техническое задание подробно описывает малейшие детали благоустройства. Такие, как, например, наличие приствольного квадрата у деревьев.
«Будет общественный контроль. В итоге, должно быть комфортно, красиво, приятно и по-современному. Дальше этот проект задаст планку, от которой будем «танцевать» при решении и принятии других», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
По итогам слушаний было принято техническое задание. Работы в центре Кузнецка начнутся, как только позволит погода. Подрядная организация, которая займется преображением сердца города, будет объявлена в апреле.
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