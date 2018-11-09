Центр культуры и искусств в Нижнем Ломове нуждается в ремонте

Состояние дорог, городской парк, центр культуры и искусств - социальная тема оказалась в центре внимания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева во время визита в Нижнеломовский район.

Ремонт дорог и создание комфортной среды - губернатор Иван Белозерцев, прибывший в Нижний Ломов с рабочим визитом, интересуется, прежде всего, этими двумя статьями расходов. На них из регионального бюджета выделяют немалые средства – в общей сложности более 60 млн рублей.

В этом году за счет бюджета благоустроили городской парк. А вот центр культуры и искусств Нижнего Ломова буквально борется за свою вторую жизнь. Его построили еще в 1974 году. Сейчас в центре занимаются около 600 детей. По вокалу, хореографии, прикладному творчеству. Всего здесь работают 38 школ дополнительного образования. Сейчас в центре мечтают о капитальном ремонте. Его с момента постройки не было ни разу.

«Система отопления обветшала, температурный режим выдерживается не в полной мере - в той, в которой можно. Электропроводка нуждается в замене. Фасад здания тоже уже ухудшился, нам очень хотелось бы, чтобы региональные власти обратили внимание на наш центр культуры и искусств и помогли», - отметила директор центра Марина Акатьева.

В этом году в здании сделали текущий ремонт. На улучшение своих условий центр получил порядка 5 миллионов. На эти средства здесь привели в порядок коридоры, стены, сделали в них новое освещение, потолки, заменили все двери. Частично ремонт затронул главный предмет гордости - киноконцертный зал, единственный на этот, Нижнеломовский, и несколько соседних районов.

Губернатор Иван Белозерцев, осмотрев здание центра и воочию убедившись, насколько он нужен детям, обещал рассмотреть возможность выделения средств на дальнейший ремонт центра культуры и искусств.