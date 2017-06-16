Центр коррекции фигуры «Афродита» поможет обрести идеальное тело

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июня 2017, 14:41Бизнесновости
На правах рекламы. (16+)
16 июня 2017, 20:26«Телесемь» устроил для пензенцев беспроигрышную лотерею
16 июня 2017, 20:20Пензенский уролог рассказал о рабочих буднях
16 июня 2017, 20:02В Пензе вынесли приговор по делу о живодерстве
16 июня 2017, 19:55В Кузнецком районе приступили к ремонту дорог
16 июня 2017, 19:43Пензенцам предлагают сдать оружие за вознаграждение
16 июня 2017, 19:37Пензенских торговцев «с рук» не пугают штрафы
16 июня 2017, 19:29Левченко отчиталась перед пензенцами о проделанной работе
16 июня 2017, 19:21В пензенский заповедник забрел редкий для области зверек