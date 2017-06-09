09 июня 2017, 20:12Общество Бывшие наркоманы и алкозависимые очистили берег Суры Бывшие наркоманы и алкозависимые провели в Пензе экологическую акцию «Чистый берег». Десять пациентов центра реабилитации и социальной адаптации убрали мусор на правом берегу Суры, напротив монумента «Росток». Участники акции уверены, что благие дела помогают поддерживать трезвый образ жизни.

Правый берег Суры напротив монумента «Росток» стал гораздо чище. Благое дело сделали люди, которые не раз совершали ужасные поступки. Бывшие наркоманы и алкозависимые стремятся оставить прошлое позади. Встать на правильный путь им помогают специалисты пензенского реабилитационного центра.



«Сегодня совместно с администрацией Железнодорожного района проходит акция «Чистый берег». Наши ребята откликнулись, потому что для нас важно взрастить систему ценностей. Показать своим примером, что мы - за трезвый образ жизни», - сказал руководитель центра психологической реабилитации и социальной адаптации для лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом Артем Сычев.

Участники акции собирают в мусорные пакеты бутылки из-под крепкого алкоголя. Многие из них не держали ничего подобного в руках уже несколько месяцев. В центре бывшие алкозависимые получают помощь профессиональных психологов. Говорят, что справляться с недугом помогает и поддержка людей, оказавшихся в похожей ситуации. Освободившись от пагубных зависимостей, пациенты центра теперь вместе очищают от мусора город, в котором живут.



Сейчас в центре проходят реабилитацию более 15 человек из нескольких регионов страны. Территорию напротив Ростка они привели в порядок всего за пару часов. В дальнейшем руководство реабилитационного центра планирует сделать подобные экологические акции регулярными.

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