Бывшего директора «Пензалифта» осудили за сокрытие денег

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 апреля 2019, 14:06Криминал
В Пензе вынесли приговор экс-директору СМУП «Пензалифт». Мужчину осудили за сокрытие денег организации, за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам и страховым взносам.
Установлено, что у предприятия с ноября 2017 года по апрель 2018-го сформировалась задолженность по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 55 млн рублей. Директор знал об этом, но решил оплатить счета по текущей финансово-хозяйственной деятельности. Он перечислил кредиторам, минуя расчетные счета учреждения, больше 3 млн рублей.
«При этом руководитель осознавал, что если деньги будут перечислены на расчетный счет «Пензалифта», то они будут списаны в счет уплаты недоимки. Таким образом, он скрыл средства СМУП», - сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.
Суд назначил бывшему директору предприятия штраф - 230 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в конце октября 2017 года Федеральная налоговая служба по Пензенской области подала исковое заявление в суд о признании СМУП «Пензалифт» банкротом из-за многомиллионной задолженности. Однако летом 2018-го стало известно, что в иске отказали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 апреля 2019, 14:36Пензенские гастроэнтерологи будут работать для пациентов в субботу
09 апреля 2019, 14:06Бывшего директора «Пензалифта» осудили за сокрытие денег
09 апреля 2019, 13:36Пензенская триатлонистка выступит на первенстве Европы
09 апреля 2019, 13:04В Пензе займутся расчисткой пруда у горбольницы №6
09 апреля 2019, 12:34Главы администраций изучат опыт создания акватеатра в Бессоновке
09 апреля 2019, 12:03Пора вызывать уфологов. Над Арбеково пролетело НЛО
09 апреля 2019, 11:33Леонид Левин принял участие в форуме по управлению интернетом
09 апреля 2019, 11:02В Пензе число пожаров выросло на 43%