Бывшего директора «Пензалифта» осудили за сокрытие денег

В Пензе вынесли приговор экс-директору СМУП «Пензалифт». Мужчину осудили за сокрытие денег организации, за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам и страховым взносам.

Установлено, что у предприятия с ноября 2017 года по апрель 2018-го сформировалась задолженность по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 55 млн рублей. Директор знал об этом, но решил оплатить счета по текущей финансово-хозяйственной деятельности. Он перечислил кредиторам, минуя расчетные счета учреждения, больше 3 млн рублей.

«При этом руководитель осознавал, что если деньги будут перечислены на расчетный счет «Пензалифта», то они будут списаны в счет уплаты недоимки. Таким образом, он скрыл средства СМУП», - сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Суд назначил бывшему директору предприятия штраф - 230 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце октября 2017 года Федеральная налоговая служба по Пензенской области подала исковое заявление в суд о признании СМУП «Пензалифт» банкротом из-за многомиллионной задолженности. Однако летом 2018-го стало известно, что в иске отказали, пишет ИА «Пенза-Пресс».