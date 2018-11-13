Общий объем доходов Пензенской области в 2019 году превысит 50 млрд руб

Бюджет Пензенской области на 2019 год, как и в предыдущие годы, будет социально ориентированным. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний по проекту главного финансового документа региона.

Депутаты, представители различных министерств и ведомств, члены правительства и представители общественных организаций внимательно изучили статьи бюджета области. Он основан на прогнозе социально-экономического развития региона. Так, 2019 год, по оценке экспертов, будет сложным для экономики всей страны.

«В целом, период будет адаптационным. Тем не менее, рост валового регионального продукта (ВРП) прогнозируется на уровне 3,3 по базовому варианту и 2,8 - по целевому. В последующие годы - за счет увеличения накопленных инвестиций, повышения уровня спроса и экспорта темы роста экономики будут ускоряться», - прокомментировал заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Общий объем доходов в регионе в 2019-м должен превысить 50 миллиардов рублей. Предполагается проиндексировать суммы всех мер социальной поддержки, действующих на территории области. Повысится заработная плата работников бюджетной сферы. Почти на один миллиард рублей будет увеличено финансирование дорожного фонда региона.

«Новшество - это зачисление штрафов за нарушение Правил дорожного движения в дорожный фонд. Это, по прогнозу, - 524 миллиона рублей и финансирование за счет них мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, среди которых, безусловно, фото- и видеофиксация. Также увеличены доходы по акцизам на нефтепродукты и транспортный налог, как базовые объемы финансирования», - сказала министра финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

В ходе слушаний губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о намерении увеличить размер средств, направляемых на пополнение фонда сельских библиотек, подтвердил планы развивать дорожную сеть микрорайона «Заря» и сообщил о предоставлении помощи в приобретении жилья молодыми специалистами, работающими в сфере здравоохранения. Продолжится серьезная поддержка строительной сферы.

«На 2019 год мы планируем заложить в агентство ипотечного кредитования 100 миллионов рублей. Что, конечно, даст толчок для развития строительной отрасли, потому что люди берут ипотеку, ее можно будет давать под более низкий процент», - сказал глава региона.

Озвученные в ходе публичных слушаний инициативы, а также замечания по проекту, поступившие от жителей региона, будут внесены в протокол и приняты во внимание при утверждении финансового документа.