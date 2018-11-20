Объем доходов Пензенской области в 2019 году превысит 50 мрлд руб

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20 ноября 2018, 19:42Общество
Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области приступили к обсуждению регионального бюджета на 2019 год в рамках заседания комиссии по социальной политике. Так, прогнозируемый объем доходов составит свыше 50 миллиардов рублей, при этом бюджет останется дефицитным - это когда чистые расходы превышают доходы.
Бюджет региона на 2019 год направлен на повышение уровня жизни граждан. Так, порядка 70% средств будут направлены на содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы. Немалый объем будет направлен на создание комфортных условий для проживания.
«Эти средства будут больше, чем в 2018-м, и все муниципальные образования примут участие в реализации проекта «Комфортная городская среда». Помимо этого, в 2019 году увеличивается финансирование на ремонт и реконструкцию дорог», - рассказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Кроме того, бюджетные средства будут направлены на строительство и ремонт медицинских объектов. В частности, в Пензе запланировано возведение лабораторно-диагностического корпуса «Областного онкологического диспансера», реконструкция акушерского и главного корпуса региональной детской больницы имени Филатова. При формировании бюджета учтены также затраты на ремонт городского здания Центра культурного развития «На Ленинградской». Также на заседании комиссии по социальной политике обсудили и планируемые изменения в бюджете на конец 2018 года.
«На поэтапное повышение зарплаты основного персонала ветслужбы от трудовой деятельности по региону выделяется 6 миллионов 600 рублей. На социальные выплаты по улучшению жилищных условий многодетным семьям - дополнительно десять миллионов рублей», - прокомментировала заместитель министра финансов Пензенской области Ирина Мучкаева.
Кроме того, на 32 миллиона рублей будут увеличены субсидии, которые направят на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также на реализацию программы переселение соотечественников, проживающих за рубежом.
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