19 декабря 2017, 14:08Общество Бюджет Пензенской области приняли во втором чтении Депутаты Законодательного Собрания приняли закон «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» во втором чтении на сессии 19 декабря.

Ко второму чтению законопроект доработали с учетом всех замечаний и дополнений, озвученных на публичных слушаниях и в ходе первого чтения, отметила министр финансов региона Любовь Финогеева.

«В основном, изменения связаны c уточнением расходов за счет безвозмездных поступлений и увеличением объемов финансирования отдельных расходных обязательств, имеющих приоритетное для региона значение. По сравнению c прогнозом, представленным для рассмотрения в первом чтении, доходы увеличены за счет безвозмездных поступлений, в основном из федерального бюджета», - отметили в пресс-службе ЗакСобра.

В частности, увеличено финансирование на господдержку малого и среднего бизнеса, на обустройство городских парков, муниципальных домов культуры, на развитие здравоохранения, на выплату при рождении третьего и последующих детей и т.д.

В итоге объем доходов бюджета Пензенской области на 2018 год увеличен на 5 458 896,0 тыс.руб. и составит 53 614 057,4 тыс.руб. Объем расходов увеличен на 5 434 801,9 тыс.руб. и составит 52 296 843,3 тыс.руб. Профицит бюджета Пензенской области - 1 317 214,1 тыс.руб..

В плановом периоде 2019 и 2020 годов доходы и расходы увеличены и составят в 2019 году 45 314 222,0 тыс.руб. и 45 882 007,9 тыс. руб. соответственно, в 2020 году 47 736 352,9 тыс.руб. и 51 460 371,0 тыс.руб. соответственно. Прогнозируемый дефицит бюджета Пензенской области на 2019 год составит 567 785,9 тыс.руб., на 2020 год – 3 724 018,1 тыс.руб.

Спикер регионального парламента Валерий Лидин отметил, что параметры бюджета по сравнению с первым чтением значительно улучшены.

«Это результат кропотливой работы губернатора Ивана Белозерцева, депутаты, министерства финансов», - подчеркнул он, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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