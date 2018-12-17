На увеличение зарплаты пензенских педагогов направят более 200 млн руб

Из областного бюджета на достижение индикативных показателей по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений в 2018 году будет направлено свыше 200 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного Собрания по социальной политике.

Бюджет Пензенской области в 2018 году претерпит изменения. Так безвозмездные поступления будут увеличены на 60 миллионов рублей. Вырастут расходы по некоторым социальным направлениям. В частности, на поддержку педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования.

«В целях финансирования социально-значимых для региона расходных обязательств, на 213 миллионов рублей увеличиваются затраты на достижение индикативных показателей по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждения дополнительного образования. На сокращение дефицита территориальной программы выделяется 17 миллионов», - прокомментировала заместитель министра финансов Пензенской области Ирина Мучкаева.



«Сегодня вопрос дополнительного образования является главной составляющей и федеральной повестки. И внимание главы региона, и сумма, которая заложена на оплату труда, это необходимые меры поддержки педагогов», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Бюджет 2019 года тоже сохранит социальную направленность. Как было отмечено в ходе заседания комитета, ко второму чтению в главный финансовый документ внесены небольшие изменения.

«Мы впервые перешагнули 55 миллиардный рубеж. Ряд проблем, которые были озвучены, нашли поддержку у губернатора. Это, в частности, увеличение пособий ветеранам труда Пензенской области», - добавил Валерий Лидин.

Планируется, что пособия подрастут к марту 2019. Народные избранники также поддержали организацию бесплатной перевозки обучающихся в образовательные организации между населенными пунктами разных районов.