Бюджет Пензенской области на 2018 год заложен с профицитом

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27 октября 2017, 12:06Общество
Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева на заседании регионального правительства представила проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
По ее словам, прогнозируется значительное увеличение бюджетных расходов при более низких темпах доходов.
«Это связано с необходимостью направления части доходов на погашение долговых обязательств. Для сбалансированности бюджета отдельные расходы запланированы ниже расчетной потребности.
Напомню, что бюджет на 2017 год по доходам составляет более 33 млрд рублей. Исходя из фактических поступлений за девять месяцев, при сохранении сложившихся факторов, ожидается недопоступление более миллиарда рублей. В том числе – по налогам от доходов физических лиц, на прибыль и по акцизам. К основным причинам невыполнения плана относятся снижение темпов их поступления», - сообщила она.
По словам Любови Финогеевой, планируемые доходы бюджета на 2018-й составят более 34 млрд рублей. За счет роста показателей прогноза ожидается увеличение налоговых поступлений на 599 млн рублей в следующем году.
«Самые крупные поступления, более 30%, - по налогам на доходы физических лиц. 24% занимают акции, в том числе - на алкоголь и нефтепродукты.
Как отметила министр финансов Пензенской области, бюджет на 2018 год заложен с профицитом более 1 млрд рублей, а на 2019-2020 годы – с дефицитом. Доходы бюджета в 2018-м в целом составят 48 млрд 155 млн рублей. Расходная часть - 46 млрд 862 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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