Бюджет пензенского ТФОМС на 2018 год уменьшили

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19 декабря 2017, 15:07Общество
Депутаты Законодательного Собрания приняли во втором чтении закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).
Ко второму чтению законопроект доработали.
«Мы приводим законопроект в соответствие с законом о бюджете Пензенской области», - пояснила руководитель ТФОМС Елена Аксенова.
Так, общий объем доходов бюджета фонда уменьшится в 2018 году по сравнению c объемом, принятом в первом чтении, на 100 000 000 рублей, в 2019 году — на 100 000 000 рублей, в 2020 году — на 200 000 000 рублей.
C учетом внесенных поправок объем доходов и расходов бюджета фонда составит в 2018 году 14 745 064 300 рублей, в 2019 году — 15 284 682 100 рублей, в 2020 году — 15 894 778 300 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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