23 апреля 2019, 13:04Общество

Был в единственном экземпляре. Пензенец просит помочь найти его велосипед

Житель Пензы, который лишился эксклюзивного двухколесного транспортного средства, попросил помощи в интернете.

«Помогите найти велик. Может быть, он уже перекрашенный, но он один такой был в Пензе. Кто поможет, не обижу», - написал мужчина в группе «Черный список» соцсети «ВКонтакте».

Куда именно делся велосипед: потерял его владелец или украли, а также обращался ли он по данному поводу в полицию, пензенец не указал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: crhbyijns - https://vk.com/black_pnz

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