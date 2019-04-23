Был в единственном экземпляре. Пензенец просит помочь найти его велосипед

«Помогите найти велик. Может быть, он уже перекрашенный, но он один такой был в Пензе. Кто поможет, не обижу», - написал мужчина в группе «Черный список» соцсети «ВКонтакте».

Куда именно делся велосипед: потерял его владелец или украли, а также обращался ли он по данному поводу в полицию, пензенец не указал, пишет ИА «Пенза-Пресс».