Бутылкой по голове. Никольская пенсионерка нарвалась на пьяного соседа

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21 мая 2019, 14:36Криминал
43-летнего жителя Никольского района Пензенской области подозревают в том, что он ударил пенсионерку.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 1 мая пьяный мужчина поссорился со своей 78-летней соседкой и ударил ее по голове стеклянной бутылкой.
Пенсионера обратилась с заявлением в полицию. Мужчину задержали, он пояснил, что ударил соседку из-за того, что она раскритиковала его разгульный образ жизни.
Возбуждено уголовное дело. Сельчанину может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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