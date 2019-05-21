Бутылкой по голове. Никольская пенсионерка нарвалась на пьяного соседа

43-летнего жителя Никольского района Пензенской области подозревают в том, что он ударил пенсионерку.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 1 мая пьяный мужчина поссорился со своей 78-летней соседкой и ударил ее по голове стеклянной бутылкой.

Пенсионера обратилась с заявлением в полицию. Мужчину задержали, он пояснил, что ударил соседку из-за того, что она раскритиковала его разгульный образ жизни.

Возбуждено уголовное дело. Сельчанину может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».