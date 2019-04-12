Бурный спор. Пензенец решил проучить водителя такси

Пензенский автолюбитель решил проучить водителя такси на улице Урицкого. Происходящее он записал на видеорегистратор.

Мужчина опубликовал запись в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что действия разворачивались днем 12 апреля. Автор ехал по крайней левой полосе, а таксист – по второй. Они оба пытались повернуть налево, в результате владелец регистратора врезался в крыло иномарки.

Пользователи в комментариях буквально развернули дебаты. Кто-то начал винить во всем автора, а кто-то заступился за него.

«По ПДД регистратор абсолютно прав, он не обязан пропускать тех, кто справа лезет влево, игнорируя авто, занявшее крайнее левое положение для поворота налево в любую полосу», - написал Михаил.

С ним решил поспорить подписчик Игорь.

«Таксист для него помеха справа, налево можно поворачивать в любую полосу, но если ты в крайней, то едешь в крайнюю левую, а регистратор, судя по всему, дальше поехал, вот и получил», - ответил он.

«Игорь, не придумывайте новые правила. Помеха справа - это когда движение не регламентировано, а в данной ситуации все четко и понятно», - парировал Михаил.

В дебаты вмешался пользователь Александр. Он предположил, что прав все-таки владелец регистратора, так как по пункту 8.5 перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

«Крайним положением на дороге с односторонним движением является левая полоса, поэтому водитель, который поворачивает налево с правой полосы, нарушает ПДД, в нашем случае – это таксист», - написал он.

Кто же из водителей прав, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».