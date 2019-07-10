Бурлящий гейзер на ул. 8 Марта затопил весь двор

В Пензе на улице 8 Марта произошла коммунальная авария. Фотографии появились в Сети.

Местный житель опубликовал снимки в группе соцсети «ВКонтакте», он сообщил, что рядом со школой прорвало трубу и из-под земли хлынула вода. Судя по фото, бурлящий гейзер огородили. Вода заполонила весь двор.

«Поплыли», - написала подписчица Евгения.

«Зато на море можно сэкономить», - пошутила пензячка Диана.

Напомним, ранее пользователь публиковал в Сети видеозапись с места происшествия. Он пояснял, что коммунальная авария произошла возле школы №11.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».