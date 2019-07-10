Бурлящий гейзер на ул. 8 Марта затопил весь двор

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10 июля 2019, 11:03Общество
В Пензе на улице 8 Марта произошла коммунальная авария. Фотографии появились в Сети.
Местный житель опубликовал снимки в группе соцсети «ВКонтакте», он сообщил, что рядом со школой прорвало трубу и из-под земли хлынула вода. Судя по фото, бурлящий гейзер огородили. Вода заполонила весь двор.
«Поплыли», - написала подписчица Евгения.
«Зато на море можно сэкономить», - пошутила пензячка Диана.
Напомним, ранее пользователь публиковал в Сети видеозапись с места происшествия. Он пояснял, что коммунальная авария произошла возле школы №11.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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