Бухгалтеры Пензенской области покажут свое мастерство

Пензенские бухгалтеры смогут побороться за звание лучших в России. Первый этап конкурса стартовал 11 сентября. Второй – региональный этап – пройдет 9 октября, и в нем примут участие бухгалтеры коммерческих и бюджетных организаций.

Любовь к цифрам у нее проявилась не сразу, однако родители смогли разглядеть в дочери талант экономиста. Дебит с кредитом Диана Фаттиховна сводит уже 23 года, из них восемь лет в должности главного бухгалтера. Планировала, что будет экономистом по труду, но судьба привела ее в другое русло.

«На первый взгляд кажется, что бюджетный учет очень узкая специализация. Это совершенно не так, требуются знания в различных отраслях экономики. Приходится изучать огромное количество нормативных актов, не только касаемо бюджетного законодательства, но и различных бюджетных сфер. Постоянное самообразование – однозначно», - сказала главный бухгалтер, начальник отдела финансирования бухгалтерского учета, материально-технического обеспечения управления ЗАГС Пензенской области Диана Ермолаева.

По ее мнению, современный бухучет - это своеобразное творчество. Финансовая отчетность требует постоянного совершенства, знания законов и экономических процессов. Ведь грамотный специалист - это тыл любого руководителя. То, что Диана Фаттиховна - мастер своего дела, она уже доказала на всероссийском уровне. В 2006 году женщина была признана лучшим бухгалтером России. Поделиться опытом с коллегами финансист сможет и в рамках третьего регионального форума бухгалтеров бюджетных и коммерческих организаций.



«Пройдет он у нас во вторник, 9 октября в здании библиотеки имени Лермонтова. На него будут приглашены ведущие спикеры России, то есть все лекторы, в основном, - из Москвы. Главные задачи направлены на повышение профессионального уровня бухгалтеров, главных бухгалтеров и главных специалистов бюджетных организаций», - рассказал директор пензенской ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Владислав Чернецов.

Форум (18+) начнет работу 9 октября в 10.00. Принять участие в нем могут все желающие. Планируется в рамках встречи обсудить новации бухгалтерского учета, особенности проведения инвентаризации имущества и то, как избегать нарушений в отчетности.