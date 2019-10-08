Бросили малышей. Пензенцам подкинули коробку, полную крошечных щенков

Под дверь пензенского центра «Питомец» неизвестные поставили коробку, в которой находилось восемь крошечных щенков.

Малыши, по словам хозяев породистой матери щенков, - помесь гончей собаки и неизвестного пса. Также они положили вместе с кутятами гречневую крупу, манку и молоко. Волонтеры предположили, что эти продовольственные товары предназначаются им за «вредную работу».

«Мы не можем взять кутят. Нам их посадить даже некуда, нет свободных клеток. Кто искал друга, щенка, вот ваш шанс спасти невинную душу и обрести счастье лет на 15-20. Здесь большинство девочек, но мальчишки тоже имеются», - написали сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Они попросили пензенцев, у которых есть теплый сарай или еще какое-либо помещение, помочь им приютить малышей. Подробнее о том, как стать хозяином одного из щенков, или укрыть от холода всех крошек, пока для них не найдется дом, можно узнать здесь.

Волонтеры в очередной раз призывают пензенцев стерилизовать своих питомцев, чтобы не увеличивалось количество бездомных собак и кошек, пишет ИА «Пенза-Пресс».