Бритвы вместо окон. Дельцы воспользовались беспомощностью пензячки

Согласно медицинскому заключению, пензячка с февраля не понимает значение своих действий из-за психического состояния. В марте ей позвонили сотрудники фирмы по установке окон и предложили провести диагностику конструкций. Уже на месте они убедили ее, что необходимо поставить новые, хотя на самом деле это не требовалось.

Женщину отвезли в офис и составили два договора на 59 810 руб. и 40 390 руб. Чтобы их оплатить, на пензячку оформили кредит в 88 346 руб. по процентной ставке 46,57%. В договоре в качестве товара вместо окон значились «бритвенные и маникюрные принадлежности и зонты». Сумма ежемесячного платежа составила 8 370 руб., хотя пенсия заемщицы была 11 500 руб.

Отмечено, что компания фактически выполнила работу на 6 877,81 рублей.

«Неоднократные обращения в компанию о добровольном регулировании спора из-за недееспособности пенсионерки остались без ответа», - отметили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

На заседании интересы пенсионерки представлял ее законный представитель. В итоге суд признал договор подряда недействительным. С индивидуального предпринимателя взыскали 88 346 рублей, проценты по кредиту 12 094 рубля, расходы по оплате экспертизы 17 400 рублей, расходы по составлению искового заявления 2000 рублей. А с пензячки в пользу фирмы – более 6 тысяч рублей за выполненные работы.

Бизнесмен пытался обжаловать приговор, но его оставили без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».