Боулинг на гагаринском мосту. Жесткое столкновение попало на видео

В Пензе на улице Гагарина произошла массовая авария. Участник ДТП опубликовал видеозапись с камеры регистратора.

Видео с момента аварии появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел днем 1 декабря.

На кадрах видно, как иномарка подрезала машину «Яндекс.Такси», вылетела со встречной полосы и врезалась в кроссовер, с которым потом, не успев затормозить, столкнулся владелец регистратора.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».