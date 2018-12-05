05 декабря 2018, 14:06Происшествия

Боулинг на гагаринском мосту. Жесткое столкновение попало на видео

В Пензе на улице Гагарина произошла массовая авария. Участник ДТП опубликовал видеозапись с камеры регистратора.

Видео с момента аварии появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел днем 1 декабря.

На кадрах видно, как иномарка подрезала машину «Яндекс.Такси», вылетела со встречной полосы и врезалась в кроссовер, с которым потом, не успев затормозить, столкнулся владелец регистратора.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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