Боулинг на гагаринском мосту. Жесткое столкновение попало на видео

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05 декабря 2018, 14:06Происшествия
В Пензе на улице Гагарина произошла массовая авария. Участник ДТП опубликовал видеозапись с камеры регистратора.
Видео с момента аварии появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел днем 1 декабря.
На кадрах видно, как иномарка подрезала машину «Яндекс.Такси», вылетела со встречной полосы и врезалась в кроссовер, с которым потом, не успев затормозить, столкнулся владелец регистратора.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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