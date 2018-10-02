Борец из Кузнецка завоевал путевку на Чемпионат России

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02 октября 2018, 10:30Спорт
Борец из города Кузнецка Пензенской области Руслан Бибарсов завоевал «золото» на чемпионате Всероссийского физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по греко-римской борьбе.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, поединки сильнейших спортсменов проходили в Нижнем Новгороде с 28 по 30 сентября. Кузнечанин победил в самой престижной весовой категории до 130 кг.
Он одолел пятерых мастеров борьбы из городов Ярославля, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Кирова, а также Республики Татарстан. Теперь Руслан Бибарсов завоевал право выступить на чемпионате России в 2019 году (0+), сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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