Борец из Кузнецка завоевал путевку на Чемпионат России

Борец из города Кузнецка Пензенской области Руслан Бибарсов завоевал «золото» на чемпионате Всероссийского физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по греко-римской борьбе.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, поединки сильнейших спортсменов проходили в Нижнем Новгороде с 28 по 30 сентября. Кузнечанин победил в самой престижной весовой категории до 130 кг.

Он одолел пятерых мастеров борьбы из городов Ярославля, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Кирова, а также Республики Татарстан. Теперь Руслан Бибарсов завоевал право выступить на чемпионате России в 2019 году (0+), сообщает ИА «Пенза-Пресс».