«Борьба за пассажиров». В Пензе сцепились в драке водители маршруток

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10 апреля 2019, 10:33Общество
Житель Пензы стал свидетелем драки, которая произошла прямо на проезжей части.
Мужчина опубликовал видео с места происшествия в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». Видно, что на дороге стоят две маршрутки, одна из них - под номером 33. Позади лежа борются двое мужчин. Автор поста сообщил, что это водители транспортных средств.
«Борьба за пассажиров», - написал он.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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