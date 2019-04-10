«Борьба за пассажиров». В Пензе сцепились в драке водители маршруток

Мужчина опубликовал видео с места происшествия в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». Видно, что на дороге стоят две маршрутки, одна из них - под номером 33. Позади лежа борются двое мужчин. Автор поста сообщил, что это водители транспортных средств.

«Борьба за пассажиров», - написал он.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».