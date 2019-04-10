10 апреля 2019, 10:33Общество

«Борьба за пассажиров». В Пензе сцепились в драке водители маршруток

Житель Пензы стал свидетелем драки, которая произошла прямо на проезжей части.

Мужчина опубликовал видео с места происшествия в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». Видно, что на дороге стоят две маршрутки, одна из них - под номером 33. Позади лежа борются двое мужчин. Автор поста сообщил, что это водители транспортных средств.

«Борьба за пассажиров», - написал он.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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