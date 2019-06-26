Большое количество пензенцев заболело мышиной лихорадкой

Пензенские инфекционисты обеспокоены подъемом заболеваемости мышиной лихорадкой. За пять месяцев в регионе зарегистрировали 161 случай. Показатель меньше, чем за аналогичный период 2018 года, но ровно половина случаев пришлась только на май.

Олег Сорокин находится в инфекционном отделении областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи с 24 июня. Признается, что даже не предполагал, что обычный подъем температуры обернется срочной госпитализацией. 22 июня мужчина почувствовал недомогание. Жар не могли сбить даже специализированные препараты.

«Вызвал врача. Проверил, сказал, что надо обратиться в КИМ», - рассказал он.

Лабораторные исследования показали, что у мужчины - мышиная лихорадка. Он вспомнил, что пару недель назад занимался домашними делами. Возможно, тогда и заразился.

«У меня участок, дом. Там как раз надо было убирать что. Из-за этого, может, и подхватил», - сказал Олег Сорокин.

Сейчас пенсионер идет на поправку. Врачи говорят, обошлось без осложнений, потому что мужчина вовремя обратился за медицинской помощью. Если бы он остался дома еще на несколько дней, болезнь поразила бы внутренние органы. Мышиная лихорадка опасна своими осложнениями на почки и кровеносную систему. В тяжелой форме может привести к смерти.

«В первые дни это обычно высокая температура тела, до 40 градусов, общая слабость, бывает снижение зрения, и только на четвертые-пятые сутки появляются более выраженные клинические проявления: боль в поясничной области, снижение диуреза [объем мочи, образуемой за определенный период времени], развивается острая почечная недостаточность», - рассказала врач-инфекционист Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской площади Александра Болгова.

По данным регионального Роспотребнадзора, за пять месяцев в Пензенской области зарегистрирован 161 случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Половина из них приходится только на май. За последний месяц число заболевших еще выросло.

«До 24 июня в больнице пролечено около 210 больных с лабораторно подтвержденной геморрагической лихорадкой с почечным синдромом», - добавила Александра Болгова.

Специалисты обеспокоены тем, что на этом рост заболеваемости не остановится, сезон дачных работ и отпусков в разгаре, а значит, возрастает риск заражения.

«Источником инфекции являются грызуны. Поэтому очень важно не допускать их к еде, которую вы берете с собой, обязательно упаковывать ее в герметичные контейнеры, носите бутилированную воду, не пейте из непроверенных источников», - сказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Также стоит быть предельно внимательным и осторожным во время уборки частных домовладений, дачных построек. Проводить очистку помещений и участков лучше влажным способом и в марлевой повязке. Вакцин, которые могут защитить от мышиной лихорадки, нет. Поэтому комплексная профилактика - единственная возможность защитить себя и своих близких от коварного недуга.