Большая пресс-конференция Ивана Белозерцева пройдет 26 декабря

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 декабря 2016, 16:02Общество
26 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет большую пресс-конференцию.
Как сообщили в пресс-центре областного правительства, заявки на участие в ней подали 80 журналистов. Свои вопросы зададут представители региональных телеканалов и радиостанций, газет, журналов, интернет-изданий и информационных агентств.
«Я намерен подвести, по традиции, итоги уходящего года, обсудить с журналистами темы, которые их волнуют, а значит, волнуют жителей Пензенской области, и, конечно, ответить на любые вопросы», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Пресс-конференция начнется в 11.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 декабря 2016, 11:17Пензенский драмтеатр прошел противопожарную проверку
23 декабря 2016, 19:59В Пензенской области добились прогресса в развитии промышленного потенциала
23 декабря 2016, 19:37В Пензе за неправильное расположение вывесок нарушителям грозит штраф
23 декабря 2016, 19:33Главред «Пенза-Пресс» рассказала о пресс-конференции Путина
23 декабря 2016, 19:29Пензенское отделение «Единой России» подвело итоги работы 2016 года
23 декабря 2016, 19:22В Пензе для детей в больнице устроили праздник
23 декабря 2016, 19:11В Кузнецке на площади слепили снежные фигуры сказочных героев
23 декабря 2016, 19:09В Пензе прошла елка для «детей войны»