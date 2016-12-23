23 декабря 2016, 16:02Общество Большая пресс-конференция Ивана Белозерцева пройдет 26 декабря 26 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет большую пресс-конференцию.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, заявки на участие в ней подали 80 журналистов. Свои вопросы зададут представители региональных телеканалов и радиостанций, газет, журналов, интернет-изданий и информационных агентств.

«Я намерен подвести, по традиции, итоги уходящего года, обсудить с журналистами темы, которые их волнуют, а значит, волнуют жителей Пензенской области, и, конечно, ответить на любые вопросы», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Пресс-конференция начнется в 11.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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