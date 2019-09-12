Большая часть пензенцев гибнет из-за болезней системы кровообращения – статистика

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12 сентября 2019, 17:59Общество
Пензатат обнародовал данные о смертности населения областного центра по итогам первого полугодия и ее основных причинах.
По данным органа статистики, в Пензе, по сравнению с первым полугодием 2018 года, отмечалось уменьшение естественной убыли населения - разницы между умершими и родившимися. За январь-июнь родилось 2165 детей. В расчете на каждую тысячу жителей города коэффициент рождаемости - 8,4 промилле (в первом полугодии 2018 года этот показатель составил 8,9 промилле).
При этом сократилось число смертей на 322: за январь-июнь 2019 года скончалось 3196 пензенцев, коэффициент смертности - 12,4 промилле (в первом полугодии 2018-го - 13,6).
В структуре причин смертности наибольший удельный вес приходится на болезни кровообращения (53,1%), новообразования (16,6%), от несчастных случаев, травм и отравлений скончалось 8,2%.
О том, как предотвратить инсульт и другие опасные для жизни недуги, можно узнать в нашем разделе «Дежурный врач», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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