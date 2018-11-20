Больных туберкулезом пензенцев будут лечить по новой методике

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20 ноября 2018, 17:37Общество
Пензенские фтизиатры изучат метод клапанной бронхоблокации для лечения больных с тяжелой формы туберкулеза.
Особенностью методики является то, что она показана больным, которым нельзя провести оперативное лечение.
Суть лечения заключается в том, что в бронх пациента, ответственный за вентиляцию пораженного участка легкого, под местной анестезией устанавливается резиновый клапан-блокатор. Он перекрывается доступ воздуха в полость, и она через несколько месяцев закрывается. После этого клапан безболезненно удаляется под местной анестезией.
«Совсем скоро новая методика будет доступна и пензенским пациентам», - сообщили в пресс-центре областного правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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