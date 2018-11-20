Больных туберкулезом пензенцев будут лечить по новой методике

Особенностью методики является то, что она показана больным, которым нельзя провести оперативное лечение.

Суть лечения заключается в том, что в бронх пациента, ответственный за вентиляцию пораженного участка легкого, под местной анестезией устанавливается резиновый клапан-блокатор. Он перекрывается доступ воздуха в полость, и она через несколько месяцев закрывается. После этого клапан безболезненно удаляется под местной анестезией.

«Совсем скоро новая методика будет доступна и пензенским пациентам», - сообщили в пресс-центре областного правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».