Больницы Пензенской области проверят федеральные эксперты

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04 апреля 2018, 14:34Общество
В Пензенской области состоится проверка доступности оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе.
Проверку будут проводить специалисты Министерства здравоохранения и представители Центра организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава РФ. В области они будут с 16 по 20 апреля.
В первую очередь эксперты посетят 27 объектов медучреждения, где идет реализация проекта «Бережливая поликлиника».
Также больницам помогут подготовиться к воплощению в жизнь нового приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Этот проект является продолжением «бережливого» производства, сообщает пресс-центр регионального правительства.
В пилотную программу до конца 2018 года включат 32 областных поликлиники. Его главная цель - повышение к 2020 году удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях до 60%. Это подразумевает сокращение очередности, создание доброжелательных и комфортных условий в зонах регистрации и ожидания визита к врачу, широкомасштабную информационно-просветительскую работу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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